Maricá vence o Boavista e assume a ponta do Campeonato Carioca

O Maricá assumiu a ponta isolada da Taça Guanabara ao bater o Boavista, por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (15/01), no João Saldanha, pela segunda rodada do Carioca Superbet.

O capitão do Tsunami, o zagueiro Sandro Silva, anotou o tento da vitória do time da casa, que precisou também da defesa do goleiro Dida para vencer. O arqueiro pegou um pênalti do Verdão de Bacaxá já nos acréscimos.

Com o triunfo, o Lobisomem subiu para os 6 pontos, enquanto a equipe de Saquarema, que perdeu a invencibilidade e os 100 por cento de aproveitamento na competição, segue com 3.

Na próxima rodada, o Maricá enfrenta o Fluminense, sábado (18), às 19 horas, em Moça Bonita. Por sua vez, o Boavista tenta a reabilitação diante do Vasco da Gama, no mesmo horário, mas no dia seguinte (19), no Elcyr Resende, na Região dos Lagos.