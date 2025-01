Somente 12 candidatos conseguiram nota máxima na redação do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), registrou uma queda significativa no número de candidatos que conseguiram a nota máxima na redação, nos últimos dez anos. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), somente 12 estudantes conquistaram a nota 1000.

Nesta segunda-feira (13), foi divulgado o resultado do Enem de 2024. A prova, composta por 180 questões e uma redação, é um mecanismo de entrada dos estudantes em universidades públicas no Brasil.

Segundo o Ministério da Educação, somente 12 candidatos alcançaram a nota máxima na redação. Os alunos estão espalhados pelo Brasil, nos estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte,São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do Distrito Federal.

Os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais registraram mais de uma nota máxima. As demais localidades tiveram apenas um candidato nota 1000 na redação.

Ainda de acordo com o MEC, dentre as 12 redação com nota máxima, apenas uma era da rede pública, sendo as outras provenientes da rede particular.

Na última edição, o tema da redação foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A proficiência média da redação, que pondera as médias das notas de todos os estudantes, atingiu a marca de 660 pontos, ultrapassando por 15 pontos a do edição de 2023.

A nota da edição do Enem 2024, supera a de 2022, período depois da pandemia, onde apenas 18 alunos obtiveram nota máxima. O que torna o resultado atual o menor registrado em dez anos, como apontam os dados do Ministério da Educação.