Brasil envia embaixadora para a posse de Maduro.

A embaixadora do Brasil em Caracas, Gilvânia Maria de Oliveira, foi a representante do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse de Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela, esquerda) nesta 6ª feira (10.jan.2025) para o seu 3º mandato de 6 anos.

Formalmente, o governo Lula não reconheceu a vitória do venezuelano desde o anúncio do resultado, no final de julho. Em agosto, o chefe do Executivo afirmou que Maduro ainda deve “uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo” a respeito da eleição. O Itamaraty cobrava a apresentação das atas eleitorais para chancelar o resultado. Caracas prometeu apresentar, mas voltou atrás. A oposição acusa o governo de ter fraudado o pleito.



A situação criou constrangimento para o Brasil, que tentava se colocar como um mediador para a pacificação dos atritos venezuelanos com o resto do mundo. Desde então, a relação entre os países ficou mais distante, assim como a de Lula e Maduro. Já o presidente venezuelano ficou desgostoso com o Brasil depois do veto à entrada da Venezuela no Brics. Caracas considerou o ato como uma “agressão” e o Ministério das Relações Exteriores do país disse que o governo Lula manteve “o pior” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Não enviar à posse um representante hierarquicamente superior à embaixadora demonstra que o Brasil segue descontente com a falta de transparência do processo eleitoral venezuelano. O governo brasileiro chegou a reavaliar sua participação na 5ª feira (9.jan) por causa do episódio de suposta captura da opositora María Corina Machado, mas manteve a decisão de ter a representante brasileira na cerimônia.

A cerimônia foi realizada na Assembleia Nacional da Venezuela, em Caracas. Durante seu juramento, Maduro prometeu que o “novo período presidencial será de paz, prosperidade, igualdade e nova democracia”. Em seu discurso, o chavista afirmou que o país é democrático e constitucional. “Sempre cumprimos a Constituição porque a escrevemos com o povo. Esses 6 anos representam uma síntese da resistência de 500 anos contra todos os imperialismos. Se algo caracteriza a Venezuela é a história de resistência heroica”, disse.

Os presidentes de Nicarágua e Cuba, Daniel Ortega (Frente Sandinista de Libertação Nacional, esquerda) e Miguel Díaz-Canel (Partido Comunista de Cuba, esquerda), foram alguns dos poucos chefes de Estado que compareceram. Outros países, como China e Rússia, enviaram representantes de seus respectivos governos.