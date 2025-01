Niterói anuncia visitação livre da Ilha da Boa Viagem a partir deste sábado (11)

A Ilha da Boa Viagem, um dos principais patrimônios históricos de Niterói, será aberta à visitação livre do público, a partir deste sábado (11). Não haverá mais a necessidade de agendamento para visitas guiadas. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves, que esteve no local nesta quinta-feira (09). O equipamento turístico foi restaurado pela Prefeitura de Niterói e havia sido reaberto ao público somente com visitas previamente marcadas, em horários específicos. A Ilha estará aberta de terça a domingo, de 10h a 17h.

“Decidimos abrir a Ilha para o público em geral, gratuitamente e sem necessidade de agendamento, porque é um dos lugares mais lindos da cidade. Visitantes, turistas e moradores poderão usufruir de um roteiro completo que inclui o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e essa orla linda. Vale muito a pena conhecer a Ilha pela beleza natural. Realizamos uma série de investimentos na ilha, desde o meu último governo, como obras de contenção de encostas. Assim como no governo Axel Grael, que investiu na restauração dos monumentos e dos prédios. É um lugar muito bonito que precisa ser visto”, destacou Rodrigo Neves.

Leia também:

Secretaria de Estado de Saúde do RJ confirma primeiro caso de dengue tipo 3 no estado do Rio em 2025

Prefeitura orienta comerciantes do Raul Veiga sobre recadastramento

Na visita, o prefeito foi acompanhado pelos secretários de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz; de Ordem Pública, Gilson Chagas; das Culturas, Leonardo Giordano, além da presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Micaela Costa; do presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento; do inspetor-geral da Guarda Municipal, Paulo Brito; e do subsecretário operacional da Secretaria de Ordem Pública, major David Ricardo Costa.

As intervenções recuperaram as edificações da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o fortim e o casarão conhecido como castelo. Parte do patrimônio arquitetônico histórico de Niterói, a Ilha da Boa Viagem é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Este espaço, durante muitas décadas, esteve fechado à visitação pública. Fizemos uma obra e hoje a Ilha recuperada está à disposição da população”, observou o secretário André Diniz.

O presidente da Neltur, André Bento, reforçou o interesse da população em conhecer a Ilha da Boa Viagem.

“Vamos abrir para visitação livre, mas também continuaremos as visitas guiadas. Nas duas situações, teremos agentes da Neltur dando informações sobre a Ilha e contando sua história”, ressaltou André Bento. Agentes da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói também vão atuar no local.

História da Ilha - Localizada na costa da Baía de Guanabara, tombada pelo Iphan em 1938, a história da Ilha da Boa Viagem começa em 1650 com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. O local virou centro de peregrinação de marinheiros, que agradeciam pelas viagens bem-sucedidas e pediam benção para os próximos trajetos. A adoração à Nossa Senhora da Boa Viagem motivou a realização de festas religiosas, que culminaram com procissões marítimas nas águas da Baía de Guanabara. A capela foi destruída durante a invasão francesa de 1711 e reconstruída em 1780, em estilo neoclássico.

Além da vocação religiosa, o monumento foi historicamente destinado para fins militares. A visão privilegiada da Baía de Guanabara tornou a ilha parte do antigo sistema defensivo brasileiro.

As intervenções recuperaram as edificações da ilha: a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o fortim e o casarão conhecido como castelo. O investimento da Prefeitura foi de R$ 5,5 milhões.

Sobre as visitas - As visitas à Ilha da Boa Viagem são agendadas pela Neltur pelo site: visit.niteroi.br/ilha-da-boa-viagem/. São quatro visitas por dia: 9h30, 11h30, 13h e 15h.