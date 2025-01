O risco continua: Motociclista tem pescoço cortado por linha chilena na BR-101, em SG

Dois meses após ser a causa do acidente de um guarda municipal que teve o pescoço cortado enquanto dirigia na BR-101, o uso da linha chilena [considerado crime penal nos artigos 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro] segue representando um risco à toda população.

Na tarde da última terça-feira (7), um motociclista de 27 anos também teve o pescoço cortado pelo material cortante. O jovem dirigia pela BR-101, altura do bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, quando sofreu o acidente. Ele foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê e passou por uma cirurgia.

Segundo informações da Arteris Fluminense [concessionária que administra a via], o rapaz trafegava no sentido Região dos Lagos quando sofreu o acidente.

De acordo com o hospital, o paciente deu entrada no CTI e após a cirurgia, permanece internado em estado estável. A identidade do jovem ainda não foi divulgada.