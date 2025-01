De volta ao funk: MC Sabrina retorna aos palcos após pausa para cuidar da saúde mental

A funkeira MC Sabrina, que fez sucesso no Furacão 2000, voltou aos palcos após uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental, depois de ser diagnosticada com transtorno bipolar no início de 2023.

Desde 2024, a funkeira carioca vem dando sinais de que gostaria de retornar aos holofotes. No começo do ano passado, o DJ Batata comentou que MC Sabrina havia entrado em contato com ele, no final de 2023, com a intenção de gravar, e que os dois iriam conversar sobre essa possibilidade.

Leia também:

Maricá terá maternidade em homenagem a Marisa Letícia Lula da Silva

Jovem baleada pela PRF tem piora e volta a respirar por aparelhos

O retorno de MC Sabrina, que ocorreu oficialmente no último sábado (4), foi divulgado em suas redes sociais, informando aos fãs que o primeiro show seria no Iate Clube de Paquetá, no Rio de Janeiro.









Os internautas comemoraram a volta da cantora. "A mãe voltou!! Me arrepiei toda aqui! Que felicidade", comentou uma fã. "A relíquia do funk voltou com tudo", escreveu outro.

A famosa se afastou dos palcos em abril de 2023, após receber o diagnóstico de transtorno bipolar. Além disso, anunciou que iria iniciar o tratamento.

Durante seu afastamento da música e das redes sociais, seu ex-marido DJ Junior da Providência acusou a família da artista de mantê-la em cárcere privado e dopada, em uma entrevista ao podcast “Papo de Cria”, em abril de 2023, o que foi negado pela mãe e pelo padrasto da artista.

Além disso, outra polêmica envolvendo o sumiço de MC Sabrina foi quando a cantora Pocah comentou sobre a falta de contato com a artista.