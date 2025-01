Mulher é morta a facada por ex no Paraná

No último domingo(5), uma mulher foi morta a facadas por seu ex-companheiro, também pai de seu filho, em Guaíra, no Paraná. O irmão da vítima atirou no acusado, que morreu no local. O homem e a mulher deixaram uma criança de 2 anos.

Identificada como Amanda Monique Gazola, a vítima estava com seu atual namorado para buscar seu filho — que havia passado o dia com o pai, Fernando Donadel — na casa de sua mãe. A delegada Renata Oliveira, da Polícia Civil do Paraná, disse que o autor do crime já chegou ao local alterado, fazendo ameaças à Amanda, de 31 anos, e seus familiares. Até que a atingiu com golpes no pescoço.

O namorado de Amanda também foi ferido ao tentar conter o agressor, sendo atingido no rosto e no peito. Ambos foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas a vítima não resistiu.

O irmão da mulher pegou um revólver que estava escondido em um dos cômodos da casa. Quando Fernando tentou atacá-lo, o jovem atirou contra o ex-cunhado, que morreu na hora. Ele foi levado à delegacia e liberado logo em seguida por ser constato legítima defesa.