Presidência da Câmara de Niterói projeta edital em 2025 para realização de concurso público

Um novo concurso Câmara de Niterói RJ deve ser realizado este ano. A projeção é do presidente da Casa, vereador Milton Cal (União Brasil). O concurso busca reforçar o corpo técnico de servidores para melhorar o funcionamento das comissões permanentes.

"Na Câmara, está em planejamento a realização de um concurso público para reforçar nosso corpo técnico, promovendo a entrada de profissionais capacitados para aprimorar os serviços legislativos. A intenção é avançar com um plano de modernização e a evolução contínua do processo de transparência, priorizando ações que aproximem ainda mais a população das atividades parlamentares", explicou o presidente.

Leia também:

Homem morre após ser baleado no Luiz Caçador, em São Gonçalo

Secretário de Osasco foi morto desarmado, mesmo com porte de arma

O número de vagas e os cargos ainda não foram informados, assim como os requisitos e salários iniciais. Para que o concurso seja aberto, algumas etapas devem ser cumpridas. Primeiro, uma comissão será formada para identificar as maiores necessidades da Câmara e em quais áreas se encontram. Também será aberto um processo para a contratação da banca organizadora.

Uma instituição será contratada para receber as inscrições do concurso e aplicar as provas aos candidatos. Somente depois da contratação da banca, o edital poderá ser finalizado e publicado. O concurso Câmara de Niterói RJ chegou a estar previsto no Orçamento de 2024, porém não saiu do papel.

Concurso Câmara de Niterói RJ é aguardado desde 2020

A seleção é aguardada desde 2020, quando a Câmara de Niterói confirmou a previsão da abertura de um novo concurso. Os trâmites, no entanto, não avançaram. Na época, a presidência da casa revelou que o entrave seria a definição do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), que viria a ser aprovado em 2022.