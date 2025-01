Cantora Ella compartilha detalhes da cirurgia de redesignação sexual e realiza ensaio sensual

A cantora Ella Viana, conhecida anteriormente como Jotta A no cenário gospel, tem emocionado seus fãs ao compartilhar com sinceridade sua jornada de transição de gênero. Após realizar o grande sonho de sua vida com a cirurgia de redesignação sexual, a artista, agora com 27 anos, decidiu mostrar sua nova fase ao público de maneira empoderada, postando fotos sensuais de topless em suas redes sociais na última segunda-feira (6).

Cantora Ella | Foto: Divulgação

A transformação de Ella, que começou a transição de gênero em 2022, incluiu a mudança de nome no registro civil para Ella Viana de Holanda. No mesmo ano, a cantora passou por uma cirurgia de feminização facial e inserção de próteses de silicone nos seios. Com isso, ela iniciou uma nova etapa não apenas física, mas também emocional e social.

Leia também:

Pai e filho morrem afogados em praia de Rio das Ostras

Inmetro dá dicas aos pais para facilitar compra de material escolar



Em um vídeo recente compartilhado em seu canal no YouTube, Ella detalhou com emoção o processo que envolveu a cirurgia de redesignação sexual, realizada em uma clínica em Santa Catarina. “Estou emocionada em compartilhar com vocês esse sonho realizado", revelou a artista, que está no pós-operatório e se sente grata por finalmente viver de acordo com sua identidade de gênero.