Hospital Azevedo Lima, em Niterói, enfrenta falta de energia

Unidade no Fonseca, em Niterói, precisou antecipar transferências de pacientes por conta da falta de luz - Foto: Divulgação

A manhã deste sábado (04) foi movimentada para quem estava internado ou recebia atendimento no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. A unidade ficou sem energia elétrica pro algumas horas por conta de uma manutenção na rede elétrica da região. Apesar do susto, o episódio não prejudicou os paciente segundo a o Hospital, que já retomou o funcionamento normal.

Segundo a direção da unidade de saúde, a subestação da unidade passou por uma manutenção de rotina nesta manhã e o procedimento demandou que a energia fosse interrompida em toda a unidade temporariamente. Por conta da situação, algumas transferências de pacientes que já estavam previstas precisaram ser antecipadas como medida preventiva. Crianças e adultos estiveram entre os transferidos. Apesar disso, por volta das 14h50, a undiade já tinha luz e o atendimento já acontecia normalmente.

