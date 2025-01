Obras da nova unidade da PRF em São Gonçalo já estão em andamento na BR-101

A nova unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em São Gonçalo, já está em fase de construção. A corporação confirmou que as obras foram iniciadas, embora o projeto ainda não tenha uma data definida para conclusão. A construção do novo posto na rodovia BR-101, em Niterói-Manilha, está sendo realizada na altura do bairro Boa Vista, também nas margens da via, onde atualmente a PRF já opera uma unidade no trecho de Itaúna, na altura do km 307.



Segundo agentes da PRF, o projeto do novo posto prevê uma estrutura mais moderna e adequada para melhorar o atendimento à população. De acordo com eles, o posto atual, em Itaúna, "foi construído há décadas, é pequeno e precisamos de mais infraestrutura".

Até o momento, não há informações sobre o orçamento geral do projeto nem sobre o prazo para a conclusão das obras. No entanto, quem passa pela rodovia já pode avistar os tapumes que delimitam o canteiro de obras de quem passa na BR.

