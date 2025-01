Policial deixa fuzil cair de helicóptero e é resgatado por banhista em Cabo Frio

Momento em que policial pega fuzil com banhista em Cabo Frio - Foto: Reprodução/Vídeo

Momento em que policial pega fuzil com banhista em Cabo Frio - Foto: Reprodução/Vídeo

Um incidente inusitado marcou o último dia de 2024 na Praia do Forte, em Cabo Frio. Durante um voo de rotina de um helicóptero da Polícia Militar sobre a praia, um policial, por acidente, deixou cair seu fuzil da aeronave, que foi parar no mar. A arma foi prontamente resgatada por um banhista, em o momento rapidamente se espalhou nas redes sociais.



Em nota, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que no início da tarde desta terça-feira (31/12), segundo o Comando do Grupamento Aeromóvel (GAM), o fuzil que era portado por um dos militares embarcado na aeronave da Corporação se desprendeu da bandoleira e caiu no mar da região de Cabo Frio, na Região dos Lagos. De imediato, o armamento foi recuperado pelos policiais que atuam em apoio nas ações de policiamento da região.