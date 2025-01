Restaurante do Povo fornece almoço especial de fim de ano

Almoço do restaurante do Povo - Foto: Fabio Guimarães

O Restaurante do Povo, no Alcântara, encerrou o ano com "chave de ouro" nesta terça-feira (31). No local, foi preparado um cardápio especial de fim de ano, que incluiu um almoço com lombinho assado (prato principal), frango assado (como opção), farofa festiva, arroz, feijão, salada de beterraba, pudim de chocolate como sobremesa e suco de uva, além de uma decoração inspirada na virada de ano. O local é conhecido no município por proporcionar uma refeição gostosa e com qualidade para os gonçalenses.

Quem acompanhou a última refeição do ano foi o prefeito Capitão Nelson. "O Restaurante do Povo é uma parceria de sucesso entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado e eu agradeço ao governador Cláudio Castro por isso. Nossas refeições são preparadas por nutricionistas especializados, com o objetivo de fornecer um alimentação nutritiva para os gonçalenses, e isso não poderia ser diferente neste último dia do ano. Fizemos um cardápio especial para que todos os gonçalenses que vêm ao restaurante possam se sentir satisfeitos e bem cuidados. Em 2025, vamos continuar com o nosso trabalho pela cidade, incluindo o nosso restaurante", disse.

O Restaurante do Povo funciona durante todo o ano, sempre de segunda a sexta-feira, a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e R$ 1 o almoço. O equipamento, que completou dois anos neste início de dezembro, já forneceu 1.341.270 refeições (incluindo almoço e café da manhã).

Quem sempre almoça no local é Solange Pereira, de 59 anos. A aposentada afirma que a comida do local é nutritiva e saborosa e ela não poderia deixar de estar no local neste último dia do ano. "Sempre como aqui porque, além de ser mais fácil para mim do que cozinhar todos os dias, eu gosto do sabor da comida. Adorei essa refeição de final de ano, está tudo muito saboroso", afirmou a moradora do Colubandê.



Aécio Freitas, de 75 anos, também consome as refeições do Restaurante do Povo. "Tenho vindo todos os dias. A comida é boa e o atendimento também é incrível, além do preço, que cabe no bolso. Eu venho sempre aqui porque a comida é balanceada, o que é ótimo para mim, que sou idoso", disse o morador de Marambaia.

Luíza Helena Silva, de 65 anos, é moradora de Itaúna e come no Restaurante do Povo sempre que passa pelo Alcântara. "Eu vi na internet o cardápio de hoje e vim logo. Está uma delícia! Eu adoro a comida daqui, sempre que posso como aqui, além de barato, é uma comida de qualidade", afirmou.

O equipamento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo – que elaborou o projeto de implantação do Restaurante do Povo através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) – com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, o equipamento tem capacidade para servir 3 mil refeições por dia.

A escolha do local onde fica o Restaurante do Povo, feita pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), revitalizou não apenas a região, mas garantiu a ocupação de uma área que era considerada um verdadeiro “elefante branco”. O restaurante funciona num prédio cuja construção estava abandonada e deteriorada, mas foi totalmente remodelada para atender às necessidades do novo empreendimento.

Restaurante voltará a funcionar na quinta-feira (2)

Vale destacar que o Restaurante do Povo não funcionará nesta quarta-feira (1°), por causa do feriado. O equipamento voltará a funcionar em seu horário normal na quinta-feira (2). Neste dia, o cardápio incluirá.carne moída, ovo cozido, espaguete, arroz, feijão, mix de folhas à campanha, paçoca, laranja e suco de acerola.

O restaurante fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido de 7h às 9h e o almoço das 11h às 15h.