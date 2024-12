Réveillon em Icaraí, Niterói, deve receber 300 mil pessoas

Tudo pronto para a virada em Niterói! Após a vistoria da Prefeitura na última segunda (30), o palco montado na praia de Icaraí, Zona Sul da cidade, para a festa de Réveillon recebeu técnicos e equipes de som na manhã desta terça-feira (31) para ajustar os últimos preparativos. A programação na praia começa às 18h e a expectativa é de que cerca de 300 mil pessoas passem a virada de 2024 para 2025 na praia de Icaraí.

Nesta manhã, equipes das bandas Detonautas e Capital Inicial estiveram no palco para acertar detalhes para a apresentação. Ícones do rock nacional, os dois grupos se apresentam nesta noite. Os Detonautas sobem ao palco ainda neste ano, às 21h30. Às 23h20, a banda dá lugar à bateria da escola de samba Unidos do Viradouro, que vai agitar a virada antes da chegada de Capital Inicial, que sobe ao palco já em 2025, às 00h20.

1/2 Equipes técnicas ajustaram últimos detalhes na manhã desta terça (31) | Foto: Enzo Britto

2/2 Equipes técnicas ajustaram últimos detalhes na manhã desta terça (31) | Foto: Enzo Britto





Mais cedo, artistas de Niterói abrem a festa. Lara Zuzarte leva sucessos do sertanejo para o palco às 18h e João Gabriel segue a partir das 19h40. No momento da virada, a praia recebe um show pirotécnico com cinco balsas no mar e uma queima de fogos com baixo estampido por 15 minutos.

Por conta do evento, a Prefeitura, através da NitTrans, realiza operação especial de trânsito na região. A partir das 18h, a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres terá o tráfego de veículo interrompido. A via só será reaberta na quarta (01), às 13h. Alguns trechos em áreas próximas à Praia de Icaraí devem ser interditados e a Avenida Roberto Silveira terá faixas reversíveis ativadas durante o período.