Bitcoin: Como a criptomoeda vai se portar em 2025?

O Bitcoin atingiu recentemente a marca histórica de US$ 103.800,00, um feito que, embora esperado, ainda gera grande entusiasmo no mercado de criptomoedas. O marco foi alcançado no dia 6 de dezembro, apesar de um cenário global de declínio da liquidez e da falta de impulso de preço em outros ativos de destaque. Segundo Alex Andrade Silva, CEO da Swiss Capital, esse desempenho do Bitcoin oferece perspectivas animadoras para os investidores, com grande potencial de crescimento até o final de 2025.

Alex Andrade Silva, CEO da Swiss Capital | Foto: Divulgação

"Este novo pico do Bitcoin reflete um movimento significativo no mercado, principalmente quando comparado ao desempenho de outros grandes ativos globais, como petróleo, ouro e o S&P 500, que apresentaram resultados negativos nos últimos meses. O preço do Bitcoin subiu 32% no último mês, enquanto o petróleo caiu 6,3%, o S&P 500 teve uma queda de 1%, e o ouro também registrou uma baixa de 1%. Esse contraste é um sinal claro de que o Bitcoin está se consolidando como uma classe de ativo mais resiliente", comenta Silva.

O CEO da Swiss Capital destaca que o movimento atual do Bitcoin pode ser interpretado como um indicativo de que o mercado de criptomoedas está entrando em uma fase de euforia, um estágio que, de acordo com a terminologia dos traders, é caracterizado por um otimismo elevado e um aumento substancial na demanda. "O que estamos vendo agora é um impulso que pode se estender até o final de 2025, com a possível continuidade da alta do Bitcoin e uma ampliação do seu reconhecimento como reserva de valor no cenário global."

Com o Bitcoin se destacando como um ativo de performance superior, o mercado de criptomoedas atrai cada vez mais a atenção dos investidores, que começam a vê-lo não apenas como uma alternativa de alto risco, mas também como uma proteção contra as incertezas econômicas tradicionais. Para Silva, a tendência de valorização do Bitcoin pode continuar a se fortalecer, impulsionada pela crescente adoção institucional e pela confiança renovada no potencial disruptivo das criptomoedas. "O mercado de criptomoedas tem mostrado um nível de resiliência impressionante e, com a redução da liquidez global, o Bitcoin tem se tornado cada vez mais atraente como uma opção de investimento estratégica", conclui o CEO.

O Bitcoin, que atualmente é cotado a R$ 593.766, representa uma das maiores surpresas do mercado financeiro global, e as expectativas para 2025 continuam a ser promissoras, conforme a adoção de criptoativos cresce entre investidores e instituições.