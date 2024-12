Réveillon de Maricá terá queima de fogos em 10 pontos da cidade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, preparou uma programação especial para o dia 31/12, para que moradores e visitantes possam comemorar a chegada de 2025 num clima de muita alegria, harmonia e paz. Ao todo, 21 artistas nacionais e locais comandam a festa em 10 pontos da cidade.

Em Ponta Negra, os shows começam às 20h. Entre as atrações, estarão a cantora de MPB e Soul Music, Sandra de Sá, Rickson Maioli e Encontro com Samba. Enquanto isso, na Barra de Maricá, as apresentações serão comandadas pelos sambistas Teresa Cristina, Moacyr Luz, Dudu Nobre e Neguinho da Beija Flor.

A partir das 21h, tem Lalinha e Oh Sorte em São José do Imbassaí; Maiara Coboski e Rafael Caçula em Araçatiba; Chega Mais, Betinho Bahia e Ismayer Alves em Jacaroá; Babby do Cavaco e Bruna Mandz em Bambuí; Thiago Dantas e Raquel Fonseca em Cordeirinho.

Às 21h30, a banda Thubderock e o grupo Me Puxa incendeiam Itaipuaçu. Já no deck de Jacaroá, Jorginho Doug comanda a contagem regressiva com um show pra lá de contagiante iniciado às 22h. Já o Samba da Mulher alegra as famílias no Parque Nanci a partir das 22h30.