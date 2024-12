Rodrigo Neves anuncia Andrea Bello como presidente da Fundação Municipal de Educação (FME)

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou, nesta segunda-feira (23,) Andrea Bello como presidente da Fundação Municipal de Educação (FME). Servidora pública há 30 anos, com experiência de gestão em diversos órgãos, historiadora com pós-graduação e mestrado em Administração Pública pela EBAPE/FGV, Andrea Bello é doutora em Política Social pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social da UFF e tem experiência em estágio pós-doutoral em Ciências Sociais no CPDOC/FGV. Ela atuou como diretora escolar durante dez anos no Ciep e é professora concursada da Educação de Niterói.

“Andrea tem uma formação muito sólida, além do chão da escola, porque foi professora e profissional da educação. Eu tenho certeza que ela vai conduzir a Fundação de Educação com muita firmeza e adotando as medidas que a gente precisa para uma infraestrutura cada vez melhor e com resultados de excelência. A Andrea vai ter o desafio de melhorar a qualidade da educação, de melhorar a qualidade da gestão da Fundação de Educação e a gestão escolar. Tenho certeza que ela vai dar conta desse desafio”, afirma Rodrigo.

Leia também:

▶ Funcionária dos Correios morta em acidente em São Gonçalo será sepultada neste sábado (28)

▶ São Gonçalo ganha novos espaços de convivência e lazer

Andrea Bello destaca que usará de sua experiência para ampliar o diálogo com toda a comunidade escolar e aumentar os índices da educação em Niterói. “Agradeço a confiança que o prefeito Rodrigo Neves está depositando nesse novo ciclo de gestão e tenho certeza que a gente vai trabalhar para colocar a Niterói como uma referência no país em educação”, aponta Andrea.