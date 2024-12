Prefeitura muda exigência para concurso da Guarda Municipal; entenda

Com inscrições abertas desde o início do mês, o concurso público para a Guarda Municipal de Niterói teve uma alteração em seus critérios eliminatórios para participação. A Prefeitura Municipal publicou no Diário Oficial uma retificação que diminui a altura mínima exigida dos participantes. A prova para o cargo acontece em março de 2025.

A retificação, assinada pela Secretaria de Ordem Pública, afeta o critério para participantes do sexo masculino e feminino. Os homens, que antes precisavam ter pelo menos 1,70m para se inscrever, agora precisam ter, no mínimo, 1,60m. Já para as mulheres, a altura mínima diminuiu de 1,60m para 1,55m. Em ambos os casos, a altura conta se contada com pés descalços e cabeça descoberta.

As mudanças seguem entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), de acordo com a Prefeitura. A mudança também foi atualizada no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos, o Selecon, que é responsável pela banca da prova. Caso o participante não atinja o critério de altura, ele não poderá realizar o teste de aptidão física para o cargo.

A prova está prevista para acontecer no dia 16 de março de 2025. As inscrições começaram no último dia 2 de dezembro e seguem abertas até 9 de janeiro. A taxa de inscrição é de 90 reais. Para participar, é necessário se inscrever pelo site do Selecon.