Maricá disponibiliza mais três estações de bicicletas gratuitas nesta sexta-feira (27/12)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), coloca em funcionamento nesta sexta-feira (27/12) mais três estações das bicicletas compartilhadas, as chamadas vermelhinhas. São dois locais em Itaipuaçu e outro no Parque Nanci, que estarão disponíveis às 13h. Agora, o sistema passar a contar com um total de 30 estações adultas e oito infantis.

As novas estações estão localizadas em Itaipuaçu - Avenida Beira Mar, próximo da Rua Douglas Marques Rienti, e Avenida Beira Mar, perto da Rua 149 – e no Parque Nanci (Rua das Águias, próximo à Estação 12).

O sistema gratuito de bicicletas compartilhadas de Maricá foi inaugurado em março de 2021. A reserva é feita pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível nas plataformas Android e iOS. Após o cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta na estação de sua preferência. O mesmo acontece no momento da devolução, desde que o tempo de utilização, de uma hora para dias da semana e de duas horas para sábados, domingos e feriados, seja respeitado. Em ambos os casos, uma nova reserva só poderá ser feita após intervalo de 15 minutos.

Para conferir a localização das estações disponíveis, basta acessar o aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.