Ator Ney Latorraca terá velório aberto ao público no Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira (27), Ney Latorraca, morto aos 80 anos, terá velório aberto ao público no Teatro Municipal do Rio de Janeiro das 10h30 às 13h30. O ator será cremado às 15h em uma cerimônia somente para os familiares.

O artista estava internado na Clínica São Vicente, localizada na Gavea, Zona Sul do Rio, por causa do agravamento do cancer de prostata. Ele morreu na quinta-feira (26) de uma sepse pulmonar.

Filho de artistas — seu pai, Alfredo, era cantor e crooner de boates, e a mãe, Tomaza, corista, Ney, nasceu em Santos (SP) no dia 25 de julho de 1944. Estreou no teatro em 1964, aos 19 anos, em uma versão escolar da peça 'Pluft, o fantasminha'.

Logo em seguida, integrou o elenco da peça "Reportagem de um Tempo Mau", dirigida por Plínio Marcos no Teatro Arena em São Paulo. Entretanto, o espetáculo foi alvo de censura do governo militar antes da estreia, atores também foram presos no processo de censura.

Ao retornar para Santos, ingressou na Escola de Arte Dramática, onde participou de produções locais e, em 1969, fez sua estreia na televisão, em "Super Plá", da TV Tupi, e no cinema, com o filme "Audácia, a Fúria dos Trópicos".

Trabalhou também na TV Cultura e na TV Record, até estrear na Rede Globo em 1975, na novela "Escalada", de Lauro César Muniz.

O ator foi muito conhecido por seu trabalho em novelas e séries de grande sucesso, como "Vamp" (1991), quando interpretou o icônico Conde Vladimir Polanski, um vampiro que se tornou um marco na cultura pop brasileira. A “TV Pirata" (1988-1992), um programa humorístico da Rede Globo, também foi um destaque na sua carreira.