Disque Denúncia busca informações sobre Bruno Pezão, vereador que teve a prisão decretada

O Disque Denúncia busca informações para auxiliar nas investigações da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) e ao Gaeco/MPRJ, sobre o paradeiro do vereador Bruno Fernando Santos de Azevedo, mais conhecido como Bruno Pezão, de 41 anos.

Ele teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes. O mandado foi decretado nos autos do processo em decorrência do flagrante na Operação 'Pleito Mortal', da Polícia Civil em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO/MP/RJ, que ocorreu no dia 18 de setembro deste ano, quando Bruno Pezão foi encontrado com mais de R$ 600 mil em dinheiro vivo em sua residência. Com amparo de seu advogado, ele passou a responder ao caso em liberdade.

Como Bruno Pezão não foi localizado, até o momento, em seus endereços, após ter seu pedido de Habeas Corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Janeiro (TJRJ), foi expedido o mandado de prisão e ele agora é considerado um foragido da Justiça, pelo crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.



Assim, a 134ª DP e o Gaeco, pedem o apoio da população para denunciar a localização de Bruno Pezão, através do Disque Denúncia.