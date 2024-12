Motorista de caminhão suspeito de causar acidente na BR-116 se entrega à polícia

O motorista de caminhão suspeito de causar o grave acidente na BR-116 em Minas Gerais se entregou à polícia no início da tarde desta segunda-feira (23), em Teófilo Otoni.

O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (21). Pelo menos 41 pessoas morreram, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O suspeito é um homem natural do Espírito Santo. Ele se apresentou acompanhado de advogados na delegacia da Polícia Civil localizada no bairro São Diogo. A identidade não foi divulgada.

O motorista do caminhão estava com a carteira de motorista apreendida há dois anos e fugiu após o acidente, sendo considerado foragido.

Segundo informações das forças de segurança, ele perdeu a habilitação após passar por uma blitz da lei seca em Mantena, no Vale do Rio Doce, em 2022, quando se recusou a fazer o teste do bafômetro. Desde então, ele não tinha mais autorização para dirigir

Excesso de peso

A Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de que o acidente foi causado por uma pedra de granito que se soltou do caminhão.

Notas ficais apontam que a carga saiu do Ceará e seguia para o Espírito Santo. Ainda segundo a PCMG, a hipótese é que ocorreu excesso de peso no transporte da peça. O indicativo é de responsabilidade do condutor da carreta.