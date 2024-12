Falso médico-veterinário é preso sob acusação de falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão

Uma denúncia formalizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) resultou na prisão de Jonathan Jardim dos Santos Machado, acusado de falsidade ideológica e exercício ilegal da Medicina Veterinária. A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (23), em uma operação conduzida pela 118ª Delegacia de Polícia (DP) de Araruama.

O boletim de ocorrência foi registrado pelo CRMV-RJ na última sexta-feira (20), após uma ação de fiscalização realizada pelo Conselho na quinta-feira (19), que identificou o uso indevido do registro profissional de um médico-veterinário regularmente inscrito no CRMV-RJ por um outro indivíduo. Além disso, a autarquia constatou graves irregularidades na clínica veterinária, localizada na Rua Ivone de Oliveira Souto, no Centro de Araruama.



Durante a operação policial, foram apreendidos jalecos com o prefixo “Dr.”, carimbos falsificados, blocos de receituário, termos de autorização para procedimentos cirúrgicos, medicamentos e equipamentos veterinários. Também foram encontradas anotações de agendamentos clínicos na agenda do suspeito.

O Conselho destaca que não tolera práticas ilegais que coloquem em risco o bem-estar animal e a saúde pública, e reforça que a autarquia atuou com responsabilidade desde a fiscalização até a formalização da denúncia às autoridades competentes e continuará vigilante para coibir irregularidades no exercício da Medicina Veterinária.



Jonathan Jardim dos Santos Machado foi autuado em flagrante pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. A clínica foi fechada e o material apreendido será utilizado como prova no processo judicial. O CRMV-RJ reafirma seu compromisso com a ética profissional e orienta a sociedade a denunciar casos suspeitos, garantindo a segurança e a qualidade nos serviços prestados na área médico-veterinária.