Policial fantasiado de "Grinch" lidera operação contra tráfico de drogas; Entenda

Agente lidera operação contra tráfico de drogas fantasiado de Grinch - Foto: Reprodução/Ministério do interior do Peru

Um policial liderou uma operação para prender uma gangue de tráfico de drogas em Lima, no Peru, vestido como o personagem 'Grinch'. De acordo com a emissora norte-americana ABC 7, o agente passou "desapercebido" antes de invadir uma propriedade onde estavam os traficantes.

No vídeo divulgado pela polícia, é possível ver o policial fantasiado de 'Grinch' e usando uma roupa de Papai Noel, enquanto vasculha a casa dos criminosos atrás de itens ilegais.

O coronel Carlos Lopez Aedo, chefe do Esquadrão Verde, responsável pela operação, explicou que o 'Grinch' havia participado de uma atividade natalina antes da ação policial, o que fez com que os traficantes não suspeitassem do agente disfarçado.

"Com a engenhosidade e inteligência do Grupo Terna, utilizamos o 'Grinch' após uma atividade de Natal", afirmou o coronel.

As autoridades informaram que apreenderam pacotes de cocaínas e instrumentos de precisão, como balanças e filtros. "Eu odeio o Natal e os criminosos", disse o 'Grinch'.

O 'Grinch' é um personagem fictício criado pelo escritor norte-americano Dr. Seuss, originalmente apresentado no livro infantil "Como o Grinch Roubou o Natal!", publicado em 1957.

A unidade policial frequentemente utiliza agentes disfarçados de personagens famosos em operações realizadas durante feriados. Em uma ação no Dia dos Namorados, um oficial vestido de ursinho de pelúcia prendeu um suposto traficante de drogas.