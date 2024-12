Hospitais de SG e Araruama e UPA Colubandê reforçam estoque de insumos para Natal e Réveillon

Os Hospitais Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, e Roberto Chabo (HERC), em Araruama, além da UPA Colubandê, também em SG, informaram, nesta segunda-feira (23), que reforçaram o estoque de medicamentos, soro e insumos para o período do Natal e Réveillon, quando o número no atendimento de média e alta complexidade aumenta, principalmente, o que envolve moto.

A situação se agrava ainda mais com a chegada do verão, que teve início neste sábado (21), e as férias escolares. Neste final de semana os hospitais, juntos, atenderam 167 ocorrências, entre elas, vítimas de agressão, acidentes com moto e carro, quedas, capotamento, embriaguez e perfuração por arma de fogo (baleado) e arma branca (esfaqueado) e mordedura animal. Mas os casos que sempre chamam a atenção são os que envolvem moto. Foram 92 casos.



Os pacientes – entre eles cinco crianças - com múltiplos traumas, chegaram às unidades através do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e concessionárias das rodovias que cortam o Estado do Rio. Deste total, três morreram e o restante passou por cirurgia ou está fazendo exames para realização de procedimentos.

Além do protocolo de reforço no almoxarifado e farmácia, os hospitais também fecharam todas as escalas médicas, bem como a de toda equipe multiprofissional, para garantir o fluxo de ocorrências neste período de festas. “O número de atendimento até pode cair, mas os casos de alta complexidade aumentam”, garante o coordenador do Centro de Trauma do HEAT, Marcelo Pessoa.

Época é marcada por aumento de casos por conta de acidentes | Foto: Divulgação

Além do setor de urgência e emergência, o HEAT abriga um moderno Centro de Trauma, que conta diariamente com cirurgiões especializados em trauma e suporte das outras especialidades cirúrgicas, anestesistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O local é especializado no socorro a pessoas com múltiplos traumas, conta com tecnologia de ponta e é referência no Estado do Rio quando o assunto é salvar vidas.



O Hospital Roberto Chabo ganhou este ano o seu Centro de Trauma, nos mesmos padrões do HEAT, e vem atendendo pacientes de média e alta complexidade de nove municípios da Região dos Lagos (Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D'Aldeia e Saquarema).



Já a UPA do Colubandê, localizada às margens da RJ-106, próxima ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que garante suporte nos casos mais graves, a unidade funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento à estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de emergência.