Niterói já tem a 'Corte Momesca' para o Carnaval de 2025

O Rei Momo Paulo Assis, a Rainha Rafaella Mell e a Princesa Andressa Honorato, formam a Corte Momesca do Carnaval Niterói 2025. A quadra da Viradouro, na Praça do Barreto, lotada de torcedores, aplaudiu o trio vitorioso na festa que aconteceu entre a tarde e a noite do último sábado (21)) . O público aguardava, ansiosamente, cada entrada durante os desfiles na passarela que exibiu todo o samba no pé, alegria e carisma de cada candidato.

Regulamento - Para participar do concurso, todos os candidatos pelo regulamento, tem que ser de alguma escola desfilante no Carnaval da cidade. O Rei Momo, Paulo Assis, da Escola de Samba Bem Amado, ficou tão emocionado que lhe faltaram palavras para descrever a emoção de sua conquista.

“São dois anos consecutivos tentando, esse ano consegui ser o Rei, fiz muito esforço, muito estudo, muita dedicação e muito amor ao samba e à escola, estou sem palavras pra dizer da minha alegria agora”, afirmou o Rei Momo.

A felicidade da Rainha, Rafaella Mell, da Escola de Samba Império de Araribóia, foi mostrada com sorrisos e muitas lágrimas de emoção. “Estou muito feliz, no Carnaval 2017 fui 2ª Princesa, no Carnaval 2020 fui a 1ª Princesa e hoje estou muito feliz em ser a Rainha da Corte do Carnaval de Niterói. É com muito orgulho e alegria que vou honrar esse título tão sonhado!”, exclamou a Rainha.

Para a Princesa, Andressa Honorato, da Escola de Samba Bem Amado, o Concurso da Corte Momesca do Carnaval Niterói é diferenciado. “Aqui, concorremos com grandes candidatas. É muita felicidade ser Princesa do Carnaval de Niterói, ainda mais representando minha Escola que é a Combinado do Amor. Vai ser uma grande honra pra mim. Estou muito emocionada!”, exclamou a Princesa.

André Bento, Presidente da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, realizadora da Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2025, afirmou que esse concurso só mostra a importância de todo o processo de planejamento e organização dessa grande festa popular da cidade.

“A noite de hoje é uma verdadeira celebração a escolha do Rei Momo e da Rainha de Niterói! A cada ano está mais bonito, mais organizado, as Escolas se empenham mais pra trazer uma festa linda pra Avenida e a gente fica muito contente de ver esse crescimento constante do Carnaval de Niterói, isso é muito importante pro desenvolvimento da atividade turística da cidade. "Sabemos que o Carnaval carioca é o maior espetáculo do planeta, mas estamos realizando o nosso Carnaval diferenciado, com muita raiz e samba no pé, uma semana antes do Rio, com tanta qualidade e profissionalismo, entrando cada vez mais no Calendário do planejamento das pessoas quem vêm pro Carnaval do Rio, pra que elas possam vir a Niterói e curtirem esse espetáculo maravilhoso que é o nosso Carnaval de Niterói”, destaca Bento.

Além de muitas personalidades do mundo do samba, estiveram presentes na Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2025, o corpo de jurados, formado por José Antonio Rodrigues, George Louzada, Carolina Padilha e Selminha Sorriso. Dentre várias autoridades locais, o Vereador Anderson Pipico, Rubia Secundino – Presidente da Comissão do Carnaval -, Marcilene Souto - Subsecretária do Gabinete Executivo da Prefeitura de Niterói, Cel. Gilson Chagas - Presidente da NitTrans (Companhia de Trânsito de Niterói), Marcelo Maia e Marcos Mattozo, Diretores de Lazer e de Administração da Neltur, respectivamente.