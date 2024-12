Avião cai em avenida principal de Gramado, na Serra Gaúcha

Um avião, de pequeno porte, caiu na manhã deste domingo (22) na Avenida das Hortências, no Centro de Gramado, na Serra Gaúcha. O acidente aconteceu por volta das 9h30 e deixou ao menos três vítimas, segundo as primeiras informações.

Algumas testemunhas relataram que a aeronave perdeu altitude antes de colidir com uma loja. O local estava fechado na hora da colisão, segundo informações da CNN Brasil e do jornal Zero Hora.

As equipes do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e Polícia Civil chegaram no local para prestar socorro e isolar a área. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, avalia se deslocar para a cidade de Gramado para acompanhar de perto as operações.

Leia também:

➤ Feminicídio: homem é preso acusado matar mulher a facadas e jogar corpo no Rio Guandu

➤ Batida entre carro e caminhão deixa um morto na BR-101

Até então, não há confirmação sobre o estado das vítimas. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Cenipa, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para apurar as causas do acidente.



As primeiras informações indicam que a aeronave estava no percurso Canela-Gramado antes de cair.

A cidade de Gramado, reconhecida por sua intensa movimentação turística nesta época do ano, tem reforçado orientações para evitar que moradores e visitantes se aproximem do local do acidente. O impacto ocorreu em uma área central, perto de estabelecimentos comerciais e de vias movimentadas.