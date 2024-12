Praia da Ponta da Farinha, em Iguaba Grande, está no top 10 das melhores da América Latina

A praia da Ponta da Farinha, localizada em Iguaba Grande, foi apontada como uma das melhores praias rurais em toda América Latina. O estudo realizado pela Rede Proplayas, maior rede latino-americana de gestão e certificação de praias, colocou o local na 9ª colocação no ranking das melhores praias.

Esse ranking avalia praias rurais, que são aquelas não urbanizadas, com métodos científicos que analisam critérios como qualidade da paisagem, infraestrutura, acessibilidade, qualidade da água, conservação ambiental e turismo saudável.

A praia da Ponta da Farinha recebeu uma nota de 0,837, em uma escala que vai até 1. O local se destaca por sua preservação ambiental, águas cristalinas e incrível tranquilidade.

A conquista foi anunciada no meio deste ano, no dia 8 de junho, no dia Mundial dos Oceanos. A praia em Iguaba Grande foi colocada como referência em sustentabilidade e ecoturismo.



O Brasil teve apenas quatro praias reconhecidas no ranking, o que reforça a exclusividade da Ponta da Farinha.

O secretário de Meio Ambiente, Vinicius Lavalle, falou sobre a conquista da praia: "Essa conquista comprova o trabalho contínuo que realizamos em prol do meio ambiente e da sustentabilidade. A Ponta da Farinha é um local único, que atrai visitantes pela sua beleza natural e ecossistema diversificado.”

Localizada na Área de Proteção Ambiental do Morro do Governo, a Ponta da Farinha é um verdadeiro paraíso. Suas águas cristalinas e quentes, combinadas com um fundo sem pedras, fazem dela um destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Além disso, a região abriga espécies raras de fauna e flora, sendo um exemplo de conservação ambiental.

A coordenadora do Projeto Ranking de Praias, Elaine Olveira, relata que a Rede Proplayas reúne mais de 17 países e avalia anualmente as praias de todo continente com base em estudos científicos desde o inicio de seu funcionamento, em 2008.