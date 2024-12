Moradores da Região Oceânica de Niterói denunciam estar 24 horas sem fornecimento de energia

Moradores da Rua Doutor Rubens Falcão, no bairro Maravista, na Região Oceânica de Niterói, denunciam estar mais de 24 horas sem fornecimento de energia elétrica na região onde moram. O problema teria ocorrido ainda no fim da tarde da última sexta-feira (20), durante o temporal, acompanhado de fortes ventos, que atingiu várias regiões do Grande Rio.

Até o fechamento desta edição, a Enel/RJ ainda não havia se pronunciado sobre o assunto.

