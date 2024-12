Colisão entre carreta e ônibus deixa 38 mortos na BR-116, em Minas Gerais

A madrugada deste sábado (21) ficou marcada por um acidente impressionante entre um ônibus e uma carreta na altura do km 286 da BR-116, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Foram 38 mortes. Esse é a maior tragédia em rodovias federais desde 2007.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um automóvel que seguia atrás também acabou se chocando com o ônibus. Os três passageiros desse veículo sobreviveram. O coletivo, que levava cerca de 45 passageiros, pegou fogo logo após o incidente.

Após a colisão, ônibus pegou fogo | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Cerca de 45 pessoas estavam dentro do coletivo | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Pneu do ônibus teria estourado e feito motorista perder o controle e se chocar com a carreta | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Por volta das 4h da manhã, os militares foram acionados para atender a ocorrência e combater incêndio no local. Inicialmente, 13 pessoas saíram com vida e foram encaminhadas para atendimento médico em unidades de saúde próximas.



Leia também:

➤ Dupla é presa após invadir prédio residencial em Copacabana

➤ Idoso é baleado ao entrar por engano no Jardim Catarina

Os bombeiros chegaram no local e confirmaram que o ônibus vinha de São Paulo. Segundo foi revelado, durante o trajeto, um pneu do veículo estourou. Isso levou o motorista a perder o controle da direção e se chocar com a carreta. Em seguida, o carro, que vinha logo atrás, acabou colidindo também com o ônibus.



A Polícia Civil segue no local para continuar as investigações.