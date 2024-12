Moradora de Cabo Frio leva colchão e acampa na Enel após ficar cinco dias sem energia

Uma moradora de Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, ficou indignada com a situação da falta de energia elétrica em sua casa há cinco dias e tomou uma atitude extrema. Na manhã da última sexta-feira (20), a mulher levou um colchão e se instalou no polo da Enel, responsável pelo fornecimento de energia da região.

Revoltada com a situação, ela afirmou que só deixaria o local quando a luz da sua residência fosse reestabelecida. Segundo ela, a interrupção do serviço trouxe transtornos para toda a família.

Com o protesto, a concessionária acabou agindo. A repercussão local foi grande e a mulher fez um apelo público para que a Enel resolvesse a situação com urgência: "Eu só quero que minha luz volte. Não é pedir muito, é um direito básico."



A Enel enviou equipes técnicas ao local para realizar o reparo necessário. Pouco tempo depois, a energia voltou a funcionar no local.