Cláudio Castro diz que "criminoso perdeu o medo do Estado"

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta semana que o criminoso “perdeu o medo do Estado”. A declaração aconteceu durante um encontro com jornalistas no Palácio das Laranjeiras — 12 horas antes do Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgar os índices de violência de novembro que revelaram uma queda no número de homicidios e aumento nos crimes contra o patrimônio.

Segundo Castro, o criminoso só tem medo de duas coisas: morrer e ir para a cadeia. "Não morre mais (o criminoso) e não é preso mais; ele perdeu o medo do Estado. Essa é a vida como ela é. Seja de direita, de esquerda ou de centro, o criminoso não tem mais medo do Estado. E quem fica no meio? É a população”, disse o governador.

Foram registrados 222 roubos de cargas em novembro de 2023, já em novembro deste ano, o registro chegou a 436 roubos. O aumento foi de 96%, representando 14 casos ao dia. Comparando também os roubos de veículos no mesmo período, houve um crescimento de 52%, mudando dos 2.214 para 3.377. Com o roubo de celulares não foi diferente, a alta foi de 24%. Pensando em homicidios, a porcentagem reduziu em 10%. No balanço da sua gestão, Castro falou sobre o aumento na apreensão de fuzis, duas armas por dia, e jogou a culpa para o governo federal com a falta de fiscalização.

