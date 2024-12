Time de basquete do Vasco entrega cestas básicas em São Januário

Com o objetivo de melhorar o natal dos moradores do bairro Vasco da Gama, o time de basquete do Cruzmaltino, o R10 Score Vasco da Gama, que joga a NBB, entregou 243 cestas básicas na região. A entrega foi feita no ginásio do clube, em São Januário, e contou com participação de atletas e comissão técnica.

Foram agraciados pela ação moradores da Barreira, Tuiuti, Arará e Café, localizadas próximas a São Januário, além de famílias que participam de projetos sociais apoiados pelo Gigante da Colina. O movimento foi em parceria com a patrocinadora que ocupa o espaço máster na camisa da equipe de basquete e chamado de "Aposta no Bem: Cada cesta conta!".

"O Vasco é um clube conectado com importantes causas sociais. Quando um patrocinador abraça as nossas causas é ainda mais gratificante ter um parceiro assim. No ano passado já foi um sucesso e neste ano, ficamos muito felizes em poder ampliar o alcance de pessoas assistidas", disse Raphael Pulga, vice-presidente de História e Responsabilidade Social do Club de Regatas Vasco da Gama.

A campanha deste ano, levou em consideração as partidas contra Botafogo (15/11), Corinthians (17/11), Paulistano (4/12), São Paulo (6/12), Minas (09/12) e Brasília (12/12). Na soma desses jogos, o Vasco fez 243 cestas, mas as partes decidiram fechar o número em 250.

Na primeira edição do projeto, realizada em 2023, foram distribuídas 150 cestas de Natal para moradores da Barreira do Vasco. Na época, apenas três jogos foram contemplados na campanha e os atletas haviam convertido cerca de 120 cestas.