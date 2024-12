Abastecimento interrompido: Bairros de São Gonçalo e Maricá ficam sem água nesta sexta; Confira

A concessionária Águas do Rio informou que o abastecimento de água foi interrompido nesta quinta-feira (19) devido a um vazamento complexo na rede de distribuição de água, localizado após o sistema de bombeamento Ipiíba.

Dessa maneira, moradores de diferentes bairros de São Gonçalo e Maricá precisam economizar água nesta sexta-feira (20). As regiões afetadas são: Ipiíba, Engenho do Roçado e Rio do Ouro, em São Gonçalo, e Inoã e Itaipuaçu, em Maricá.

Ainda de acordo com informações da concessionária, equipes trabalham no local para realizar o reparo do vazamento, com previsão de término para o final do dia.

A Águas do Rio também orienta os seus clientes a reservarem a água de cisterna e caixas d’água para atividades prioritárias neste período, e reforça que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.