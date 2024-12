Homem tenta transportar geladeira em ônibus e é impedido por motorista e passageiros

Momento em que o homem tenta embarcar com geladeira - Foto: Reprodução

Momento em que o homem tenta embarcar com geladeira - Foto: Reprodução

Uma cena inusitada de uma pessoa tentando embarcar em um ônibus com uma geladeira, pegou os passageiros de surpresa e causou muita confusão. O caso aconteceu nesta quarta-feira (18), no bairro da Freguesia, na Zona Oeste da cidade.

O passageiro tentou entrar no coletivo lotado com uma geladeira. Revoltados, os passageiros e o motorista, mandaram o homem desembarcar com o objeto.

Frustrado e irritado com o impedimento, o começou a xingar o motorista do coletivo. “Ainda está xingando o motorista”. “Não contente, ainda xinga o motorista”, disseram alguns passageiros.

