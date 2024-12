Preta Gil se prepara para cirurgia contra o câncer e pede orações aos fãs

A cantora Preta Gil, de 50 anos, será submetida a uma cirurgia que faz parte do tratamento contra o câncer nesta quinta-feira (19). A artista deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quarta-feira (18), para começar a preparação para a intervenção cirúrgica.

De acordo com o UOL, a cirurgia está prevista para durar cerca de 18 horas. Em suas redes sociais, a cantora publicou uma foto no hospital, ao lado do filho, Francisco Gil, de 29 anos.

“Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver, é maior que tudo!”, escreveu a artista na legenda da imagem.

Leia também:

MPRJ denuncia torcedores do Botafogo por racismo durante jogo contra o Palmeiras

Polícia Civil realiza operação contra organização criminosa de São Gonçalo envolvida em roubos de veículos e cargas em Niterói

Mesmo com as dificuldades enfrentadas por Preta Gil por causa da doença, a cantora diz ser grata por ter uma boa assistência médica e também pelo apoio da família e amigos. “Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes e de um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês [fãs]”.

Além disso, Preta Gil pediu orações para que tudo dê certo na cirurgia. “Amanhã a cirurgia começa muito cedo e pedi à minha equipe para informar novidades a vocês. Rezem por mim! Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele”.

A artista recebeu muitos comentários carinhosos de famosos. “Meu pensamento e minhas melhores vibrações estão com você”, escreveu Fátima Bernardes. “Em oração aqui. Já deu certo! Saúde!”, disse Leonardo Miggiorin."