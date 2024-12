Pátio Alcântara celebra fim de ano com shows gratuitos no "Happy Hour"; Confira

O Pátio Alcântara preparou uma programação especial para animar o mês de dezembro com shows gratuitos durante o "Happy Hour" na Praça de Alimentação. Serão três apresentações musicais que prometem agitar as noites com estilos variados, agradando a todas as idades e gostos.

Na próxima sexta-feira (20), Deivison abre a programação com um repertório que passeia pelo MPB, pagode, samba e sertanejo. Na próxima semana, também na sexta (27), é a vez de Michel Tertulino trazer a mistura de MPB, pagode e sertanejo para o público. Já no dia 30, Dinucci Acústico encerra o mês com muito pop rock.

Os shows acontecem sempre das 18h às 21h. Além das apresentações musicais, o público também pode aproveitar a gastronomia diversificada da Praça de Alimentação.

A programação é gratuita e aberta ao público.

Serviço:

Local: Praça de Alimentação do Pátio Alcântara

Data: 20, 27 e 30 de dezembro de 2024

Horário: Das 18h às 21h

Entrada gratuita