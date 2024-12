Réveillon Rio 2025: confira a programação da maior 'Virada do Mundo'

O fim de ano se aproxima e com ele, o Réveillon do Rio de Janeiro, considerado o maior evento da virada de ano do mundo. O line-up dos shows está completo com uma celebração que irá reunir música, arte e cultura, transformando a cidade em um grande palco de alegria e vibração. Desta vez, serão três palcos em Copacabana: o palco Leme está de volta, além do Palco Rio (o principal, que será majoritariamente em LED) e o palco Samba (no formato de um pandeiro).

Serão 13 espaços de muita música e confraternização espalhados pela cidade, com destaque para a estreia de dois novos palcos nos recém-inaugurados Parque Oeste (Inhoaíba) e Parque Realengo Susana Naspolini.

Este ano, o show pirotécnico acontecerá em três pontos da cidade: Copacabana, com dez balsas; Flamengo com três balsas; e Penha, com a queima de fogos na Igreja da Penha. Mas, antes mesmo dos fogos, quando a trilha sonora da festa começar a tocar, um show de luzes inédito iluminará Copacabana.

Em cada uma das 20 torres de som posicionadas na Orla, haverá um balé de lasers, precedendo a contagem regressiva para 2025 e para a abertura do show de fogos. A Prefeitura do Rio, a Riotur e a SRCOM se unem, mais uma vez, para promover o grande espetáculo.

Confira as atrações por palco:

- Palco Rio - Copacabana

. 18h00 - 04h00 DJ Cady - Durantes os intervalos

. 20h00 - Caetano e Bethânia

. 22h00 - Ivete Sangalo

. 00h00 - Anitta

. 02h00 - Xand Avião

. 03h30 - Viradouro

- Palco Samba - Copacabana

Apresentação David Brazil e Milton Cunha

. 18h00 - 04h00 DJ Tamy - Durantes os intervalos

. 20h00 - Dudu Nobre

. 22h00 - Pretinho da Serrinha e roda de samba com convidados

. 00h00 - Marcelo D2 e um Punhado de Bamba

. 02h00 - Imperatriz Leopoldinense

- Palco Leme

. DJ Marcelo Araújo

. Thalles Roberto

. Midian

. Pastor Claudio

- Palco Flamengo

. 20h00 - DJ

. 20h40 - 21h40 - Sylvinho Blau Blau

. 22h10 - 23h50 - Dj

. 00h20 - 01h40 - Marvvila

. 02h00 - 03h00 - Grande Rio

- Palco Realengo

. 19h00 - 19h30 DJ

. 19h30 - 20h30 Arlindinho

. 21h00 - 22h00 Família Diniz

. 22h30 - 23h50 Terreiro de Crioulo

. 00h20 - 01h40 Pique Novo

. 02h00 - 03h00 Mocidade

- Palco Paquetá

. 20h00 - DJ

. 20h40 - 21h40 Roda de Santa Rita

. 22h10 - 23h50 Baia

. 00h20 - 01h40 Guga Nandes

. 02h00 - 03h00 Unidos da Tijuca

- Palco Ilha do Governador

. 20h00 - DJ

. 21h00 - Velha Guarda Musical de Vila Isabel

. 22h30 - 23h50 Mr. Dan

. 00h20 - 01h40 Gustavo Lins

. 01h50 - 02h40 Beija-Flor

. 02h40 - 03h10 União da Ilha do Governador

- Palco Penha

. 19h00 - 19h30 DJ

. 19h30 - 20h30 Grupo Existência

. 21h00 - 22h00 Michel Sullivan

. 00h20 - 01h40 ImaginaSamba

. 02h00 - 03h00 Salgueiro

- Palco Praia de Ramos

. 19h00 - 19h30 DJ

. 20h - Siri de Ramos

. 21h15 - 22h30 Biel do Furduncinho

. 22h30 - 23h00 DJ Nath

. 23h00 - 23h50 Caio Luccas

. 00h20 - Lexa

. 02h00 - Vila Isabel

- Palco Parque Madureira

. 19h30 - 20h30 - DJ

. 20h30 - 21h30 - Caju pra Baixo

. 22h00 - 23h00 - DJ Michell

. 22h30 - 23h50 - Velha Guarda da Portela

. 00h20 - 01h40 - Lukinhas

. 01h50 - 02h20 - Império Serrano

. 02h20 - 03h00 - Portela

- Palco Parque Oeste / Inhoaíba

. 20h00 DJ

. 21h00 Amanda Amado

. 22h30 - 23h50 Os Mulekes

. 00h20 - 01h40 Clareou

. 02h00 - 03h00 Unidos de Padre Miguel

- Palco Pedra de Guaratiba

. 19h00 - 19h30 DJ

. 19h30 - 20h30 Charles André

. 21h00 - 22h00 Jorginho Faria

. 22h30 - 23h50 Swing e Simpatia

. 00h20 - 01h40 Batucada Dú Nosso Bloco

. 02h00 - 03h00 Paraíso do Tuiuti

- Palco Sepetiba

. 20h00 - Dani Flomin

. 21h00 - 22h00 Leandro Sapucahy

. 22h30 - 23h50 Suel

. 00h20 - 01h40 Diney

. 02h00 - 03h00 Mangueira