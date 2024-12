Mutirão do CIEE no MetrôRio oferece 1,7 mil vagas de estágio extras

Nesta quarta e quinta-feira (18 e 19/12), o Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE Rio), em parceria com o MetrôRio, vai realizar um mutirão especial de fim de ano para cadastrar estudantes para vagas de estágio e aprendizagem na estação Carioca/Centro. Serão oferecidas 1.730 oportunidades extras para jovens em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em todo o estado.

A ação será realizada das 7h às 15h, no mezanino do acesso C (Convento), com objetivo de conectar estudantes a empresas de diversas áreas: Administrativa, Administrativa (Téc.), Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteca, Comércio Exterior, Comunicação, Construção Civil, Contabilidade, Design, Economia, Educação, Elétrica-Eletrônica, Elétrica-Eletrônica (Téc.), Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Ensino Médio, Esportes, Gastronomia, Geomática, Indústria (Téc.), Informática, Informática (Téc.), Jurídica, Letras, Licenciatura, Marketing, Mecânica, Mecânica (Téc.), Meio Ambiente, Moda, Nutrição, Produção Mecânica, Psicologia, Química, Saúde, Saúde (Téc.), Secretariado, Segurança (Téc.), Social, Telecomunicações, Telecomunicações (Téc.), Transportes e Turismo/Lazer.

Leia também:

Governo do Rio lança edital para concurso com 50 vagas no Corpo de Bombeiros

O comércio de presentes: gonçalenses vão às compras pensando em economizar no Natal

A inscrição é gratuita. Quem preferir já pode agilizar o processo baixando o app do CIEE Rio para fazer o cadastro e chegar à Estação Carioca/Centro apenas para ter acesso às vagas. Os interessados devem apresentar apenas um documento com foto para completar o cadastro.

Dea acordo com o CEO do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola, há um aumento da demanda por novas contratações nesta época do ano porque muitos estudantes se formam abrindo novas vagas.

“O momento é excelente para quem deseja entrar 2025 com o pé direito conquistando uma posição profissional já no mês de janeiro. O nosso objetivo é incluir os jovens no mercado de trabalho, contribuir para o desenvolvimento de suas carreiras e aproximar talentos de empresas, que buscam profissionais qualificados e motivados. Por meio da parceria com o MetrôRio, conseguimos ampliar o alcance de nossa atuação, oferecer esse volume significativo de vagas extras no fim do ano, além de orientar os estudantes sobre como se preparar para o mercado. Esse é o nosso presente especial de Natal para os jovens estudantes e suas famílias,” destaca Luiz Gustavo Coppola.

A ação do CIEE, que é a maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, faz parte do programa “CIEE em movimento” e tem como objetivo levar oportunidade e informação para estudantes que desejam investir no futuro profissional.

Serviço

Edição especial de fim de ano do Mutirão do CIEE Rio no metrô

Datas: quarta e quinta-feira (18 e 19/12)

Horário: das 7h às 15h

Local: Estação Carioca/Centro, no mezanino próximo ao acesso C (Convento).