Aglac convoca Assembleia Geral Extraordinária para a reformulação da diretoria

Integrantes da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) oficializaram na reunião ocorrida na última sexta-feira (13), o edital de convocação dos demais membros da academia, para uma Assembleia Geral Extraordinária, com o intuito de deliberar sobre a atual Diretoria Administrativa e o Conselho Fiscal, no próximo dia 27 de dezembro, às 17h, na sede provisória da instituição, que fica na rua Dr. Francisco Portela, nº 2772, Zé Garoto.

A ação tem como objetivo reunir os mais de 50 membros da academia que não participam ativamente das decisões por não estarem de acordo com medidas tomadas pela atual direção da instituição.

Com isso, os assinantes do edital buscam uma mudança de postura frente à sociedade civil, além de reconquistar a relevância cultural em São Gonçalo, onde ocupa há mais de 50 anos um papel fundamental.

Por terem conquistado todas as assinaturas necessárias para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, os integrantes convocam todos os participantes afastados a reformular a estrutura da instituição, no próximo dia 27 de dezembro.

O que é a Aglac?

A Academia Gonçalense de Letras Artes e Ciências, (Aglac), foi fundada por um grupo de intelectuais, comandado pelo professor Otto São Paio, em 1974, em São Gonçalo. Atualmente, a instituição congrega mais de 60 artistas, pintores, escritores, intelectuais e poetas da cidade.

Confira na íntegra o texto de convocação da Assembleia Geral Extraordinária

Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências

Rua Dr. Francisco Portela, 2772. São Gonçalo - RJ

AGLAC - desde 1974

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O

Os abaixo assinados, membros efetivos da AGLAC – Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências – na forma do que estabelecem os Arts. 7,8 e 10 dos Estatutos da Entidade; o Art. 7, parágrafos 1°, 2° e 3° do Regimento Interno e, especialmente, os Arts. 59 e 60 do Código Civil Brasileiro, CONVOCAM os demais Acadêmicos definidos no Art. 1°, parágrafos 2° e 6° dos Estatutos para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 27 de dezembro de 2024 em 1ª convocação às 17:00, desde que presentes a metade mais um dos Acadêmicos ou em segunda convocação às 18:00 com qualquer número de presentes no auditório do ICBEU, à rua Dr. Francisco Portela n°2772, Zé Garoto, São Gonçalo –RJ, nossa sede provisória, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Declarar extinto o mandato da atual Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, por decurso do prazo de 03 (três) anos do mandato

2) Convocar novas eleições para a Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal.

3) Eleger uma Comissão Eleitoral composta de 03 (três) membros (um presidente e dois secretários) à qual incumbirá estabelecer os critérios que regerão as novas eleições e fixar os prazos para inscrições de Chapas até, no máximo, 36 horas antes da data e horário do pleito.

4) Aprovar Anistia Geral de Débitos Relativos à Contribuição Mensal dos Acadêmicos até o mês de dezembro (inclusive) DE 2024;

5) Receber e analisar Relatórios e Contas da Diretoria, relativos ao exercício do mandato;

São Gonçalo, 13 de dezembro de 2024.

César Genn de Campos

Bartira Mendes

Rujany Martins

A.J. Tolissano

Elis Barroso

Lúcia Malta

Zé Salvador

Rubem Baptista

Erick Bernardes

Fátima Daniel

Levi Alucinação