Prefeitura de Niterói inaugura decoração de Natal

A Prefeitura de Niterói inaugurou, nesta sexta-feira (13), sua programação especial de Natal com um evento repleto de cultura e magia no Campo de São Bento, em Icaraí. O prefeito Axel Grael abriu oficialmente as festividades, destacando a importância de celebrar o Natal com alegria e harmonia para toda a população.

“Estamos muito orgulhosos de levar a magia do Natal e a riqueza cultural de Niterói para toda a cidade. Essa programação não apenas celebra as festas de fim de ano, mas também fortalece a economia local, movimentando o comércio e aproximando os moradores com cultura e arte”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

A noite contou com apresentações marcantes, incluindo o Programa Aprendiz Musical e suas convidadas Mona Vilardo, Nanda Garcia e Thalita Pertuzatti, além do espetáculo "Natal de Cavaquinho", com Sergio Chiavazolli e a participação especial de Juliana Veronezi. A DJ Cris Pantoja também animou o público presente.

A psicanalista Daiane Araújo, de 37 anos, veio de Itaipuaçu com a família para participar da abertura do Natal de Niterói. Ela estava acompanhada pelo marido Giovane, de 45 anos, e pelas filhas Giovana, de 6 anos, e Maitê, de 3 anos. Foi a primeira vez da família no Campo de São Bento para as celebrações natalinas, e todos ficaram encantados com o evento.

"Já andamos no trenzinho e estamos aproveitando bastante o dia. É a nossa primeira vez aqui no Campo de São Bento, já que costumamos ficar mais em Itaipuaçu, mas estamos adorando. As crianças estão encantadas com o espetáculo e a decoração", contou Daiane.

Larissa Rivas, de 24 anos, estudante de psicologia, veio de Guapimirim especialmente para prestigiar a abertura do Natal no Campo de São Bento. Ela estava acompanhada pela mãe, Adriana Rosário, de 46 anos, pela irmã Michelle, de 20 anos, e por Fábio de Andrade, de 52 anos. A família se programou com antecedência para aproveitar o evento.

"É a nossa primeira vez aqui no Campo de São Bento, e achei tudo muito bonito. Toda a ornamentação de Natal, as luzes e o ambiente do parque criam um clima aconchegante. Dá vontade de sentar, estender um tapete e ficar observando o lago enquanto as músicas tocam. Estou ansiosa para assistir à apresentação das músicas de filmes, que são sempre tão envolventes. Esse conjunto de elementos realmente torna o evento especial", comentou Larissa.

Um dos momentos mais aguardados foi a iluminação da tradicional Árvore de Natal de São Francisco, com 58 metros de altura, símbolo central da decoração natalina que se espalha por diversos pontos da cidade, como o Horto do Fonseca, o Horto de Itaipu e outras localidades.

Visitação ampliada – O Campo de São Bento recebeu uma decoração especial, incluindo iluminação nas árvores, um túnel de luz, estrelas cadentes, gotas de luz nas árvores, bolas gigantes, bengalas natalinas, esculturas de pinguins, presépio, uma Casa do Papai Noel, feira gastronômica temática e um trenzinho que percorre o local. O horário de visitação será ampliado até às 22h.

A programação cultural segue até o dia 22 de dezembro, com shows, performances musicais e atividades culturais gratuitas no palco do lago e no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.

Natal em todas as regiões de Niterói

Além do Campo de São Bento, a programação natalina leva cultura e diversão a todas as regiões de Niterói, com mais de 70 apresentações de música, teatro e dança até o fim de dezembro. A agenda, coordenada pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), inclui eventos gratuitos em bairros como Barreto, Itaipu, Engenho do Mato, Maria Paula e Ponta da Areia, contemplando todas as idades.

O primeiro final de semana da programação está repleto de atrações, como o teatro infantil “Papai Noel Sempre Vem”, shows do Bloco Batuke Raiz, DJ Pinoud e JPG, além de performances de samba, pagode e jazz. Destaque também para atividades culturais nos Hortos do Barreto e Itaipu, no Campo de São Bento e no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Niterói.

Programação de Natal

Sábado, 14 de dezembro de 2024

Local: Campo De São Bento – Palco Lago

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: DJ Pinoud

Horário: 18h

Atração: JPG

Horário: 19h

Atração: DJ Pinoud

Horário: 20h

Atração: Os Bunitos e Marcos Sabino

Horário: 20h30

Local: Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói

Atração: DJ Amsa

Horário: 18h

Atração: Fátima Regina em “Minha praia é a bossa”

Horário: 19h

Atração: DJ Amsa

Horário: 20h

Atração: Biafra

Horário: 20h30

Local: Praça Tancredo Neves, Maria Paula

Atração: Andréa Beat

Horário: 19h

Atração: Sarau do Cahon

Horário: 20h30

Local: Horto do Barreto

Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto, Niterói

Atração: Grupo Vocal Flor do Canto

Horário: 10h

Atração: Mandalla Grupo Musical

Horário:11h

Atração: Inácio Rios

Horário: 12h

Local: Horto De Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói

Atração: Palhaços Tonner & Chantilly

Horário: 10h

Atração: Auto da Paz

Horário: 11h

Local: Complexo Esportivo Do Caramujo

Atração: Mirabolâncias & Histórias Contadas

Horário: 10h

Atração: Pequenos Acordes

Horário: 11h

Domingo, 15 de dezembro de 2024

Local: Campo De São Bento – Palco Lago

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: Bento e Totó

Horário: 17h

Atração: DJ Pinoud

Horário: 18h

Atração: Roberta Sá

Horário: 20h

Local: Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói

Atração: DJ Camilla Cidade

Horário: 16h

Atração: Davi do Samba

Horário: 17h

Atração: DJ Camilla Cidade

Horário: 18h

Atração: Projeto Nosso Samba

Horário: 19h

Local: Praça Tancredo Neves, Maria Paula

Atração: Adriana Dutra

Horário: 17h

Atração: Lara Zuzarte

Horário: 18h30

Local: Horto do Barreto

Endereço: R. Dr. Luiz Palmier, s/n - Barreto, Niterói

Atração: Arte de Dançar: Dança das Bonecas

Horário: 10h

Atração: Bola Branca

Horário: 11h

Atração: Grupo Chamego

Horário: 12h

Local: Horto De Itaipu

Endereço: R. Dr. Pálvaro da Silva - Maravista, Niterói

Atração: Beart

Horário: 10h

Atração: Glorinha e Renato

Horário: 11h

Local: Complexo Esportivo Do Caramujo

Atração: Labcharme

Horário: 10h

Atração: Natal da Dama e o Vagabundo

Horário: 11h

Programação Arte na Rua de Natal

Sábado, 14 de dezembro de 2024

Local: Praça Coreto

Endereço: Rua Dr. March, Tenente Jardim, Niterói - RJ

Atração: Sonho de Natal de Zezinho

Horário: 10h

Local: Campo De São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: Papai Noel sempre vem

Horário: 10h

Atração: Arthur Wermelinger

Horário: 16h

Atração: Igor Carvalho

Horário: 17h

Local: Campo De São Bento – Estátua Paulo Gustavo

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: Leandro Legal, o Mágico

Horário: 10h

Local: Praça João Batista Petersen Mendes

Endereço: Rua Marcos Otávio Valadão, Camboinhas, Niterói

Atração: Pernalta do Amor

Horário: 11h

Local: Praça do Descobrimento

Endereço: Rua Des. Leopoldo Muylaert, Piratininga, Niterói

Atração: Oficina de Pernaltas

Horário: 11h

Local: Polo Gastronômico De Icaraí

Endereço: Rua Dr. Leandro Mota - Icaraí, Niterói

Atração: Zelly para Miúdos

Horário: 13h

Atração: Soulshine Band

Horário: 15h

Atração: DKV

Horário: 17h

Local: Parque Rural De Niterói

Endereço: R. Dois, Qd. 38, Loteamento Fazenda - Engenho do Mato, Niterói

Atração: Lekolé

Horário: 14h30

Atração: Claudio Vieira

Horário: 17h30

Local: Praça Do Lusitano, Ilha Da Conceição

Endereço: R. Eurlando Vargas, 25 - Ilha da Conceição, Niterói

Atração: Estação Griô

Horário: 18h

Atração: Dudu Magalhães

Horário: 20h

Local: Praça Dr. Vitorino, Ponta Da Areia

Atração: A grande oficina do Papai Noel

Horário: 18h

Atração: Phelipe Ornellas

Horário: 20h

Local: Praça Luiz Gomes Da Silva, Piratininga

Endereço: Av. Alm Tamandaré - Piratininga, Niterói

Atração: Bloco Batuke Raiz

Horário: 18h

Atração: Multibloco

Horário: 19h30

Local: Praça da Garganta

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, S/N, Largo da Batalha, Niterói

Atração: DJ DG de Niterói

Horário: 17h

Atração: Cantor Nego Aleir e Banda

Horário: 19h

Local: Praça JK

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco - Centro, Niterói

Atração: Samba da Baobab

Horário: 18h

Local: Praça João Saldanha

Endereço: Av. Des. Nestor Rodrigues Perlingeiro - Santa Bárbara, Niterói

Atração: Projeto Samba Balancinho

Horário: 18h

Domingo, 15 de dezembro de 2024

Local: Campo De São Bento – Estátua Paulo Gustavo

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: Tia Sissi

Horário:10h

Atração: Palhaçada em Cena

Horário: 11h

Local: Campo De São Bento – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Atração: PatyPaty

Horário:10h

Atração: A lenda do berimbau

Horário:11h

Atração: Biah

Horário:16h

Atração: Laura Zandonadi

Horário:17h

Local: Praça Luiz Gomes Da Silva, Piratininga

Endereço: Av. Alm Tamandaré - Piratininga, Niterói

Atração: Paulão Menezes

Horário: 18h

Atração: Thiago Messer

Horário: 19h

Atração: Brisa Retrô

Horário: 20h

Local: Praça Dr. Vitorino, Ponta Da Areia

Atração: Os três porquinhos

Horário: 18h

Atração: Elias Rosa canta Jackson do Pandeiro in Jazz

Horário: 20h

Local: Praça Do Lusitano, Ilha Da Conceição

Endereço: R. Eurlando Vargas, 25 - Ilha da Conceição, Niterói

Atração: Uma viagem até a lua

Horário: 18h

Atração: Nit Rock

Horário: 20h

Local: Praça do Cais, Jurujuba

Atração: Natal na Floresta

Horário: 18h

Atração: Alexandre Bispo e Gabriel Fulli e banda

Horário: 19h

Atração: Samba pra Ver

Horário: 20h

Local: Horto Do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770

Atração: Onde está o ogro?

Horário: 10h

Atração: Vando

Horário: 11h

Local: Arvoral

Endereço: Av. José Côrtes Júnior, 70 - Serra Grande

Atração: Pagodin do Juliano Mello

Horário: 17h

Atração: Pagode do Daniel Dias

Horário: 18h

Local: Holofote - Santana

Endereço: Travessa do Holofote, Rua B, Santana, Niterói

Atração: DJ Jorginho da CXD

Horário: 17h

Atração: Partiu Zuêra

Horário: 19h

Local: Santa Rosa

Endereço: Rua Santo Elias, em frente ao n° 09, Santa Rosa, Niterói

Atração: Bloco Piscou Tá Dentro

Horário: 16h

Atração: Pagode dos Dois Amigos

Horário: 18h