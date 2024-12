Barreto tem programação cultural variada no final do ano

A programação cultural, natalina e de fim de ano segue intensa em toda a Zona Norte de Niterói. Neste sábado (14), O Parque Municipal Palmir Silva, conhecido popularmente como Horto do Barreto, recebe os grupos 'Vocal Flor do Canto' e 'Musical Mandalla'. O cantor e compositor Inácio Rios sobe ao palco encerrando a manhã de festa por volta do meio-dia.

Já no domingo, 15, as celebrações de fim de ano trazem o Projeto Arte de Dançar com a Dança das Bonecas e o Bloco Carnavalesco Bola Branca, formado, em sua maioria, por integrantes da chamada terceira idade. Quem fecha o domingo é o Grupo Chamego. As atrações também começam às 10 horas e a entrada é gratuita.

