Amanhecer se apresenta domingo (15) no Centro Cultura Mesa Redonda, em São Gonçalo

Um dos mais tradicionais grupos de samba e do pagode em São Gonçalo, o Amanhecer realiza a 'saideira' de 2024 com tradicional roda de samba no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueria da Costa, no Campo Novo, nesse domingo (15), a partir de 14 horas. Os músicos prepararam um show que inclui sucessos do samba e do pagode do passado e do presente e também vão receber convidados para as tradicionais 'canjas'.

O público que assistir ao show verá também as participações especiais dos cantores Ademir, Pedrinho da Voz, Bruno Marins e Bruninho. Mais uma vez, o DJ Fabynho estará no 'comando' das carrapetas, com a tradicional música eletrônica nos intervalos da apresentação.

Será servido churrasco grátis antes das apresentações, em evento que terá a venda de bebidas a preços especiais. O cantor e cavaquinista do Amanhecer, Mille Daniel, e Mary, aproveitam a data para cemebrar aniversários. Grupo Amanhecer fecha o ano com a roda de samba no Espaço Cultural Mesa Redonda, e já tem shows marcados para o início do ano.

O grupo é um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense e surgiu em meados da década de 80, em Maria Paula, entre São Gonçalo e Niterói, tendo diferentes formações até os dias atuais. O evento tem apoio cultural de Renatinho da Oficina e Astro Pizza.

