Sexta-feira 13: Entenda as Raízes dessa data!

Hoje é sexta-feira 13, considerada por muitos o dia mais amaldiçoado do calendário, quando tudo parece propenso a dar errado. Mas de onde veio essa ideia de que coisas ruins acontecem nesse dia, que ocorre entre uma e três vezes por ano?

A associação da sexta-feira e do número 13 ao azar remonta a séculos atrás. De acordo com Steve Roud, autor do guia *Superstições da Grã-Bretanha e Irlanda*, ambas as crenças já tinham conotação negativa individualmente.

"A sexta-feira foi o dia da crucificação de Jesus Cristo, e, por isso, sempre foi vista como um dia de penitência e abstinência", explica Roud. "Com o tempo, essa percepção religiosa se transformou em uma aversão generalizada a começar ou realizar algo importante nesse dia."

Já o número 13 ganhou a fama de azar por volta de 1690, quando uma lenda urbana surgiu, dizendo que 13 pessoas em uma mesa ou em um grupo traziam má sorte. Essa superstição poderia estar relacionada ao número de apóstolos na Última Ceia ou ao número de bruxas em um clã, como sugere Roud.

Com o tempo, essas duas superstições — sexta-feira e o número 13 — que sozinhas já causavam receio, se uniram em um evento histórico. E, ironicamente, foi um grupo que surgiu para zombar das superstições que, sem querer, acabou consolidando a data na cultura popular.

Em 1907, o corretor de ações Thomas Lawson publicou o livro *Sexta-feira 13*, que se tornou a base da mitologia em torno da data e inspirou a famosa franquia de filmes dos anos 1980. A obra conta a história de um corretor de Wall Street que manipula o mercado de ações para se vingar de seus inimigos, aproveitando a tensão natural causada pela superstição da data. "Cada homem na bolsa de valores está de olho nessa data. Sexta-feira, 13, quebraria o melhor pregão em andamento", diz um dos personagens.

Assim, em 1907, a sexta-feira 13 já era uma superstição amplamente difundida. No entanto, há 25 anos, a situação era bem diferente.

Em 1881, um grupo de homens decidiu desafiar as superstições, fundando o Clube dos Treze. Eles se reuniam regularmente no dia 13 de cada mês, sentando-se à mesa com 13 pessoas, quebrando espelhos, derrubando saleiros e passando por debaixo de escadas. Os membros do clube se divertiam com a ideia de que essas ações, supostamente, trariam má sorte.

O grupo foi fundado pelo capitão William Fowler, em seu restaurante, o Knickerbocker Cottage, na Sexta Avenida, em Nova York. Conhecido como um "bom companheiro", Fowler sempre se destacava como mestre de cerimônias, liderando as reuniões com coragem e sem receios. O *The New York Times* Relatou que, na primeira reunião, o 13º convidado chegou atrasado, e Fowler mandou que um garçom assumisse seu lugar até a chegada do verdadeiro convidado.

Um dos principais objetivos do clube era desmentir a superstição de que, se 13 pessoas jantarem juntas, uma delas morreria em breve. Mas, em abril de 1882, o grupo adotou uma nova resolução: desafiar a ideia de que sexta-feira era um dia de azar. Eles até enviaram apelos ao presidente dos EUA e a governadores, sugerindo que as execuções fossem realizadas em outros dias da semana, para não cair na superstição de que sexta-feira era um dia funesto.

O clube se orgulhava de ter dado destaque a essas crenças populares, o que fez sua fama crescer. O grupo original de 13 membros logo se expandiu para centenas de pessoas no final do século 19, e outros clubes semelhantes surgiram em diversas cidades.

Em 1894, foi fundado o Clube dos Treze de Londres. Em uma carta enviada em 1883, o secretário do clube londrino, Charles Sotheran, elogiou os membros de Nova York pela ousadia em desafiar "essas superstições vulgares", referindo-se tanto à crença de que o número 13 trazia azar quanto à superstição sobre a sexta-feira. Ele reconheceu que, ao fazer isso, os membros criaram um movimento popular a favor dessas duas superstições.

A filosofia do Clube dos Treze era clara: as superstições deveriam ser combatidas e eliminadas. No entanto, tudo indica que, ao contrário do esperado, o grupo inadvertidamente ajudou a solidificar uma das superstições mais duradouras e conhecidas do mundo ocidental.