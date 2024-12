Internado, Lula usa redes para agradecer votos de recuperação

Presidente segue internado no Hospital Sírio-Libanês, com previsão de alta para próxima segunda - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

Ainda internado para tratar de coágulo encontrado no crânio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira (12) para agradecer os votos de recuperação feitos por outras autoridades. Após passar por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça (10), o presidente, de 79 anos, foi submetido a um novo procedimento na manhã desta quinta (12), mas passa bem e tem previsão de alta para o início da próxima semana.

No X, antigo Twitter, Lula escreveu publicações de agradecimento em primeira pessoa. Nos últimos dias, apenas sua equipe estava assinando as postagens. Pela manhã, ele agradeceu uma mensagem de melhora deixada pelo presidente da Bolívia, Luis Arce. "Companheiro Arce, muito obrigado pelos desejos de melhoras. Em breve nos reencontraremos para aproximar as relações entre nossos países", escreveu Lula.

Obrigado, meu querido amigo @sanchezcastejon. Vamos continuar trabalhando juntos. — Lula (@LulaOficial) December 12, 2024

Mais tarde, ele também respondeu um recado feito pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. "Obrigado pelas manifestações de melhoras, primeiro-ministro Narendra Modi. Espero que nos reencontremos em breve para seguirmos ampliando a parceria entre Brasil e Índia", agradeceu o presidente.

A primeira-ministra Mia Amor Mottley também desejou melhoras ao presidente, que agradeceu. "Companheira Mia Amor Mottley, muito obrigado pelos desejos de boa recuperação. O carinho do povo de Barbados é sempre bem-vindo. Em breve estaremos juntos para trabalharmos por uma integração cada vez maior da América Latina e Caribe", escreveu Lula.

O chefe do Executivo está internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Segundo a equipe médica da unidade, o procedimento realizado por ele nesta quinta (12) foi bem-sucedido e segue o cronograma previsto para o tratamento da hemorragia.