Panorama Covid: nova edição mostra não haver tendência de aumento na maioria dos indicadores precoces da doença

A nova edição do Panorama Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), divulgada na última sexta-feira (6), apresenta que os indicadores precoces da doença estão em um platô, quando consideradas as quatro últimas semanas epidemiológicas. Seis dos oito índices acompanhados mantêm-se em um nível semelhante nas últimas semanas. Apesar de crescimentos e quedas pontuais, a doença não apresenta tendência de crescimento ou queda.

Nas últimas 3 Semanas Epidemiológicas, o Laboratório Central Noel Nutels (LACEN) registrou um mesmo nível na taxa de positividade dos testes rápidos de antígeno (entre 19,82% e 19,42%). O sistema particular de laboratórios DASA também registrou pouca variação no indicador (entre 14,79% e 14,29%).

No LACEN, a taxa de positividade dos testes RT-PCR variou em 3% (de 18,44% para 21,05%). Na rede particular DASA, também houve um aumento pontual, que não reflete tendência de crescimento (de 15,79% para 19,57%).

O número de atendimentos de pacientes com sintomas gripais nas Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAs) do estado do Rio também é monitorado pela SES-RJ. Entre a SE46 e a SE48 o número variou pouco entre a população adulta (de 1.774 para 1.763), e recuou entre as crianças (de 1.223 para 1.044).

A gravidade dos casos é analisada a partir da solicitação de leitos em hospitais. Entre a SE46 e a SE48, o estado registrou pouca variação entre o público adulto (de 309 para 334), e queda no infantil (176 para 143).

Os indicadores precoces – taxa de positividade, atendimentos nas UPAs e números de solicitações de leitos – servem para sinalizar o aumento de casos antes mesmo da elevação detectada nos sistemas de informação. Por isso, o monitoramento é primordial para ações de preparação da SES no combate ao crescimento da doença e orientação para o reforço das medidas de prevenção e controle, como a vacinação.

O Panorama Covid-19 utiliza como fonte de dados o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), o Sistema Estadual de Regulação (SER), o Sistema Próprio das UPAs do estado do Rio e o Sistema de Informação de Gerenciamento de Amostra Laboratorial (GAL), onde são registrados os resultados dos exames realizados pelo Laboratório Nacional de Saúde Pública (Lacen-RJ) e pela Fiocruz. Também são registrados os dados enviados pela rede Dasa em laboratórios privados.

Para consultar o Panorama Covid e outras informações, como número de internações, óbitos e taxa de cobertura vacinal, basta acessar o Painel de Monitoramento da Covid-19: https://cisshiny.saude.rj.gov.br/covid/.