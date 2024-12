Presentes de Natal: Comerciantes do Alcântara têm altas expectativas de vendas para este ano

Comerciantes esperam que as vendas natalinas sejam melhores do que em 2023 - Foto: Layla Mussi

Com a aproximação do Natal, as pessoas correm para comprar os presentes de familiares e amigos e com isso as vendas de vestuários, sapatos e acessórios tem disparado. Apesar do aumento nas compras online, comerciantes do Alcântara, maior polo comercial de São Gonçalo, têm altas expectativas sobre as vendas natalinas nas lojas físicas este ano.

Um dos itens mais comprados nesta época do ano são roupas, tanto masculinas quanto femininas e brinquedos para as crianças. A comerciante Lucimar Oliveira, 38, vendedora de roupas há mais de 11 anos, revelou qual o produto mais procurado atualmente. “O cropped é muito procurado, vestido coladinho... e como é natal, elas focam muito no vermelho”, comenta.

Para os homens, a maior procura é de blusas tipo peruana, uma blusa mais larga e confortável, entre outros modelos, além de chapéus, tênis e óculos de sol.

Os comerciantes alegam que, apesar da aproximação do Natal, as vendas ainda não atingiram seu ápice, mas esperam que nos próximos dias a situação melhore. “Espero que seja melhor do que foi em 2023, porque foi um pouco difícil. Ainda não teve muita procura de ‘quero isso’, ‘quero aquilo’. [..] Antigamente dormíamos na feira, para a barraca já estar montada, porque dava 7 ou 8h da manhã, já estava lotado de gente querendo comprar. Hoje em dia não é mais assim, o movimento só começa para o dia 22, 23”, relatou a vendedora.

Vendedora de roupas em Alcântara há mais de 11 anos | Foto: Layla Mussi

Essa percepção foi confirmada pelos consumidores, como informa a dona de casa, Keila Daflon, 51. “Normalmente (compro), roupas e priorizo o desconto porque o dinheiro tá curto e a quantidade de presentes tem diminuído ao longo dos anos”, disse.

Mãe e filha relatam que a quantidade de presentes têm diminuído ao longo dos anos | Foto: Layla Mussi

Muitos ainda tentam manter a tradição de presentear todos os amigos e familiares. “Estou comprando presentes para o final do ano, já comprei o meu ventilador, roupas para os meus filhos, para a minha netinha e meu marido”, disse a dona de casa, Regina Alves, 42.

Consumidora já garantiu presente de Natal para toda a família | Foto: Layla Mussi

