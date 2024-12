Polícia identifica um dos acusados de participar de assassinato de grego em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) identificou um dos bandidos envolvidos na morte do grego Meletios Barmpas. O acusado é Maycon Douglas, conhecido como 'DG' ou 'Orelha', que teve um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, e agora é considerado foragido.

O carro do grego foi atingido por tiros | Foto: Divulgação

Morador da capital fluminense, Meletios, de 46 anos, estava voltando de carro de Búzios, na Região dos Lagos do Rio, com a família, quando foi baleado durante uma tentativa de assalto na RJ-104, na altura da comunidade do Brejal, em Marambaia, na região de São Gonçalo. O crime ocorreu em um domingo, no dia 6 de outubro deste ano, e foi cometido por uma dupla de motoqueiros. O grego teria sido baleado ao tentar fugir dos crtiminosos e não abodecer a ordem de parar e entregar o veículo.

Investigações - A polícia identificou Maycon Douglas após analisar imagens de câmeras de segurança, além de outras ocorrências criminosas semelhan ocorridas na estrada. O delegado Willians Batista, da DHNISG, confirmou que o criminoso estava envolvido em outros roubos naquela região. Ele estaria circulando por comunidades diferentes de São Gonçalo, para evitar sua localização pela polícia.

