Costume inusitado: Família enterra idosa com "litrão" de cerveja e molha sua boca com a bebida

Fugindo do tradicional, uma família de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, viralizou nas redes sociais após mostrar de que forma se despedem de um parente que vem a falecer.

Aida Laurentino, de 80 anos, teve uma despedida pra lá de inusitada. A idosa foi enterrada com um "litrão" de cerveja e ainda teve a boca molhada com a bebida. Segundo parentes, todos os mortos com o sangue dos Laurentino são enterrados com festa. Já conhecendo seus filhos, irmãos e sobrinhos, dona Aida também fez sua parte para manter a tradição: separou, em vida, uma quantia em dinheiro para bancar a cerveja consumida no dia do seu velório.

No início de novembro, o velório, realizado no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, foi seguido de festejos nada fúnebres. A celebração foi um grande encontro de bar, com direito à mesas, cadeiras, garrafas de cerveja e um jogo do Flamengo passando na televisão.

Leia também:

A tradição continua! Casa com decoração natalina segue encantando moradores do Boa Vista, em São Gonçalo; Vídeo

Aeronáutica publica edital de concurso com 176 vagas para Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento



Viralizou

Após compartilhar o momento com seus seguidores na rede social TikTok, a sobrinha de Aida, Dayane Laurentino, de 37 anos alcançou a marca de mais de 900 mil visualizações.

Em entrevista ao Extra, Dayane afirmou que todos os parentes são enterrados em Inhaúma, independentemente de onde morem.

"Toda vez que tem enterro, a gente para naquele bar e fica bebendo. Minha tia era daquelas velhinhas arretadas, para frente. Ela mesma deixou o dinheiro para a gente beber no enterro. Colocamos até um litrão para ela no caixão, para levar, e molhamos a boquinha dela", contou Dayane, que já tinha filmado outros enterros da família, mas acabou perdendo os registros.

Ainda segundo a sobrinha de Aida, há parentes que preferiram não participar do encontro no botequim, por não estarem se sentindo bem. Mesmo assim, a falecida levou uma quantidade grande de pessoas para Inhaúma, já que tinha seis filhos, além de netos, bisnetos e sobrinhos, e muitos deles aparecem no vídeo que viralizou.