Aeronáutica publica edital de concurso com 176 vagas para Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento

A Aeronáutica publicou o edital para o concurso de admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS), que oferece 176 vagas. Podem participar da seleção cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, com idades entre 17 e 24 anos (completos até 31 de dezembro de 2026). Além disso é preciso não ter filhos ou dependentes, não ser casado ou ter constituído união estável.

Menores de idade devem ter autorização dos responsáveis legais para realizar as provas objetivas e caso sejam convocados para prosseguir na seleção, também devem ter autorização para participar das fases seguintes.

As 176 vagas disponíveis na seleção estão distribuídas em oito especialidades. Além de ter concluído o ensino médio, é preciso também ter finalizado o curso técnico de nível médio (com exceção da especialidade de música). Confira as especialidades abaixo:

- Eletrônica: 40 vagas

- Administração: 50 vagas

- Enfermagem: 15 vagas

- Eletricidade: 20 vagas

- Informática: 40 vagas

- Música - Clarinete Bb Sibemol (Baixo - Soprano): 4 vagas

- Música - Bombardino - Barítono: 2 vagas

- Obras: 5 vagas

O período de inscrições para a seleção começou nesta segunda-feira (9) e vai até o dia 2 de janeiro, no site https://ingresso.eear.fab.mil.br/. Já o prazo para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 95, vai até o dia 7 de janeiro.

A primeira etapa de seleção é a prova objetiva, que será aplicada no dia 13 de abril, a partir das 9:40 da manhã, com o portão fechando as 9h. O exame será composto pelas disciplinas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Especializados, relativos à especialidade que o candidato escolheu.

Além das provas objetivas, a seleção será composta por inspeção de saúde (Inspsau), exame de aptidão psicológica (EAP), teste de avaliação do condicionamento físico (Tacf), prova prática de especialidade (PPE) e matrícula no estágio.

Os aprovados na concurso realizarão Estágio na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá, em São Paulo, com duração de cerca de um ano. Aqueles que concluírem o estágio com aproveitamento serão promovidos ao posto de terceiro-sargento.